02.04.2020 | 17:58

Президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим, решение направлено на борьбу с распространением нового коронавируса. Соответствующее заявление он сделал в ходе обращения к нации, трансляция которого ведется на видеохостинге YouTube.

Глава государства подчеркнул, что пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в РФ.

Путин уточнил, количество нерабочих дней с сохранением заработной платы может быть скорректировано, если позволит обстановка.

Российский лидер выступил с обращением к согражданам 25 марта. Тогда он призвал россиян оставаться дома и объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей по всей стране.

По последним данным, в России зафиксировано 3 548 случаев заражения коронавирусом. Из них 30 человек умерли.