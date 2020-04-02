Сетевое издание|18+|Четверг|2 апр 2020|19:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  86.10  |  $  79.27

В стране и мире | Путин объявил весь апрель нерабочим

02.04.2020|17:58
Печать

Президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим, решение направлено на борьбу с распространением нового коронавируса. Соответствующее заявление он сделал в ходе обращения к нации, трансляция которого ведется на видеохостинге YouTube.

Глава государства подчеркнул, что пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в РФ.

Путин уточнил, количество нерабочих дней с сохранением заработной платы может быть скорректировано, если позволит обстановка.

Российский лидер выступил с обращением к согражданам 25 марта. Тогда он призвал россиян оставаться дома и объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей по всей стране.

По последним данным, в России зафиксировано 3 548 случаев заражения коронавирусом. Из них 30 человек умерли.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|02.04.2020 18:07|

Ураааааа!!!

Гость|02.04.2020 18:09|

Ох сколько работы будет у наркологов)))

Гость|02.04.2020 18:10|

Многоходовочка - не от вируса умрут, так от голода.

Гость|02.04.2020 18:11|

Я больше не боюсь заболеть,я просто не знаю как дальше выжить(Малый бизнес)Спасибо за заботу.

Гость|02.04.2020 18:12|

Боюсь звонить своему директору. Вдруг застрелился уже?

Гость|02.04.2020 18:13|

Кто интересно частникам оплатит зп, если магазины закрыли, продавцы по собственному желанию в отпуск

Гость|02.04.2020 18:14|

и немного о морали

Российские власти уже больше недели блокируют транзит через свою территорию гуманитарного груза для Украины, необходимого в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

"ООН, президент США Дональд Трамп, Государственный департамент должны знать, что уже более недели Россия блокирует транзит груза товаров медицинского назначения для Украины, – отмечает он.

Божок подчеркнул, что это и есть "истинное лицо Путина

Гость|02.04.2020 18:16|

Пей-гуляй! Банкет оплачен?

Гость|02.04.2020 18:17|

главное что скажет Мухаммед ибн Салман Аль Сауд - от него больше зависит

(С)

Гость|02.04.2020 18:18|

Гость писал(a):

Гость|02.04.2020 18:14|
Ты сначала поляк пристыди, за их запрет на транзит. А здесь другая тема.

Гость|02.04.2020 18:18|

Меня лично волнует всплеск преступности! Он будет и это очевидно. Отсюда резонный вопрос. Помогут маски и резиновые перчатки защититься от преступников и что власти намерены предпринять?

Гость|02.04.2020 18:22|

Гость писал(a):

Кто интересно частникам оплатит
А кто им коттеджи, машины, загранотдых оплатил? Не те ли, кого они без содержания отправили?

Гость|02.04.2020 18:24|

Так они там на верху могут вообще не работать - ничего не изменится. А денег с работяг стрясут сколько им надо будет.

У губернатора вообще 300 лямов в подушке - он работает для прикола.

Гость|02.04.2020 18:25|

Гость писал(a):

Многоходовочка - не от вируса умрут, так от голода.

Гость|02.04.2020 18:11|

Я больше не боюсь заболеть,я просто не знаю как дальше выжить(Малый бизнес)Спасибо за заботу.

Царь вскоре объяснит, на какие жертвы должны пойти подданные, что бы Нам было хорошо!

Гость|02.04.2020 18:25|

02.04.2020 18:22|

Гость писал(a):

Кто интересно частникам оплатит

А кто им коттеджи, машины, загранотдых оплатил? Не те ли, кого они без содержания отправили?

Соц взрыв этот называется. Скоро гражданская война. Пролетариат и крестьяне против капитала. Вполне возможен в нынешней ситуации.

← Ctrl пред.
1234
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте