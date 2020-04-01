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В стране и мире | В российском регионе людей начали выпускать из дома только по SMS-пропускам

01.04.2020|11:36
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В Республике Татарстан начали выпускать местных жителей из дома только по специальным SMS-пропускам, которые действуют 60 минут. Инструкция по выходу из дома в режиме самоизоляции опубликована на региональном портале, посвященном коронавирусу.

«Если вам нужно покинуть место проживания , отправьте сообщение с текстом "Выход". В ответ на сообщение вы получите код, действующий в течение 60 минут. Это значит, что покидать место самоизоляции можно не более чем на час. При этом один житель республики может получить в сутки не более двух разрешений на выход из места самоизоляции», - говорится в сообщении.

Такой «пропуск» будет действовать в радиусе не более одного километра от дома. В случае, если житель Татарстана отошел дальше и не уложился в обозначенные по времени сроки, к нему может подойти сотрудник полиции, проверить код регистрации и привлечь к административной ответственности.

Тем, кому необходимо добираться до работы, будут высылать специальный уникальный код, который позволит им передвигаться без ограничений.

По состоянию на 31 марта в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом в 73 регионах, 17 пациентов с коронавирусом умерли, 121 человек полностью излечился. За последние сутки выздоровели еще 55 человек.

Источник — lenta.ru
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Гость|01.04.2020 11:48|

Блокировали открывание подъездов?

Гость|01.04.2020 11:50|

penzainform.ru писал(a):

В случае, если житель Татарстана отошел дальше и не уложился в обозначенные по времени сроки, к нему может подойти сотрудник полиции, проверить код регистрации и привлечь к административной ответственности.
Вот тебе бабушка и Ильин день))))

Гость|01.04.2020 11:51|

Аргосский скитализм (др.-греч.) — массовое убийство представителей имущего класса демократически настроенным народом в 370 до н. э. в Аргосе.

Гость|01.04.2020 11:56|

Почему ПЕНЗА-Информ пишет про Татарстан? Писать больше не о чем? Здесь постоянно фигурируют новости, не касающиеся ПЕНЗЫ и области. Пензенское СМИ с замашками на федеральное СМИ?

Гость|01.04.2020 11:56|

Бред

Гость|01.04.2020 12:05|

Житель татарстана ОБЯЗАН иметь телефон?

Какой закон обязывает-c?

Гость|01.04.2020 12:06|

километр от дома как отмеряют?

Гость|01.04.2020 12:07|

Стрелять при неподчинении сотрудникам полиции?

Гость|01.04.2020 12:10|

Гость писал(a):

Житель татарстана ОБЯЗАН иметь телефон?

Какой закон обязывает-c?

Гость писал(a):
километр от дома как отмеряют?
Гость писал(a):
Стрелять при неподчинении сотрудникам полиции?
Не переживайте, очень скоро новые права вам доведут под подпись.

Гость|01.04.2020 12:19|

Гость писал(a):

Вот тебе бабушка и
Вот тебе бабушка и Квентин Карантино

Гость|01.04.2020 12:21|

Для тех, кто забыл, СЕГОДНЯ 1 АПРЕЛЯ!

Гость|01.04.2020 12:39|

penzainform.ru писал(a):

В Республике Татарстан начали выпускать местных жителей из дома только по специальным SMS-пропускам,
Адабрямс.

Имя: Гость
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