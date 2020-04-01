01.04.2020 | 11:36

В Республике Татарстан начали выпускать местных жителей из дома только по специальным SMS-пропускам, которые действуют 60 минут. Инструкция по выходу из дома в режиме самоизоляции опубликована на региональном портале, посвященном коронавирусу.

«Если вам нужно покинуть место проживания , отправьте сообщение с текстом "Выход". В ответ на сообщение вы получите код, действующий в течение 60 минут. Это значит, что покидать место самоизоляции можно не более чем на час. При этом один житель республики может получить в сутки не более двух разрешений на выход из места самоизоляции», - говорится в сообщении.

Такой «пропуск» будет действовать в радиусе не более одного километра от дома. В случае, если житель Татарстана отошел дальше и не уложился в обозначенные по времени сроки, к нему может подойти сотрудник полиции, проверить код регистрации и привлечь к административной ответственности.

Тем, кому необходимо добираться до работы, будут высылать специальный уникальный код, который позволит им передвигаться без ограничений.

По состоянию на 31 марта в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом в 73 регионах, 17 пациентов с коронавирусом умерли, 121 человек полностью излечился. За последние сутки выздоровели еще 55 человек.