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В стране и мире | В России зарегистрировали еще 440 случаев коронавируса

01.04.2020|11:07
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За сутки в России зарегистрировано 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах. Об этом сообщает ТАСС.

По данным оперативного штаба, семь человек погибли. Таким образом общее число зараженных достигло 2 777, погибших - 24.

Больше всего новых случаев заражения было выявлено в Москве - 267, в Республике Коми - 32 и Санкт-Петербурге - 27.

31 марта в России было выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусом. Более 50 российских регионов ввели режим самоизоляции, согласно которому граждане могут выходить из дома только по уважительной причине.

В Москве ранее заявили о создании приложения для контроля за пациентами с коронавирусом через QR-коды. Это приложение не планируется использовать в отношении всех москвичей, уточнил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Через приложение будут контролировать только тех, кто добровольно перешел в режим самоизоляции и обязался соблюдать карантин, подписав соответствующее согласие.

Всего в мире, по последним данным, зарегистрировано свыше 860 тысяч случаев заражения коронавирусом. Число погибших возросло до 42,3 тысячи, выздоровели - 178,3 тысячи человек.

Источник — lenta.ru
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Гость|01.04.2020 11:12|

Когда отменят оплату капремонта?

Гость|01.04.2020 11:12|

а пенза почему молчит?

Гость|01.04.2020 11:14|

+4 случая в пензе

Гость|01.04.2020 11:22|

penzainform.ru писал(a):

За сутки в России зарегистрировано 440 новых случаев
Пошли на снижение??? Вчера было 500

Гость|01.04.2020 11:30|

Гость писал(a):

Когда отменят оплату капремонта?
Сам возьми и отмени

Имя: Гость
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