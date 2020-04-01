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В стране и мире | В России предложили продлевать водительские удостоверения без медсправок

01.04.2020|16:05
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Федерация автовладельцев России (ФАР) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением об автоматическом продлении срока действия водительских удостоверений на полгода из-за рисков распространения коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте ФАР.

В организации напомнили, что сейчас гражданину, которому выдали водительское удостоверение 10 лет назад и более, необходимо предоставить медицинскую справку.

«В условиях призыва властей ограничить социальные контакты и перейти на режим самоизоляции посещение медицинских учреждений связано с риском распространения коронавируса. Да и во многих регионах транспортные комиссии просто не работают, и люди в этих тяжелых экономических условиях просто могут остаться без работы», - говорится в сообщении.

25 марта президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в стране объявляется нерабочей для снижения темпов распространения коронавируса. В Москве на это время решили закрыть места общественного питания, городские парки, торговые центры. При этом премьер-министр Михаил Мишустин призвал распространить принятые в столице меры и на другие регионы России.

Источник — lenta.ru
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Гость|01.04.2020 16:18|

совершенно правильно

Гость|01.04.2020 16:27|

+++

Гость|01.04.2020 16:32|

разумное предложение.

Гость|01.04.2020 16:37|

когда учился ездить на БТР )

справки какие такие справки

Гость|01.04.2020 16:38|

вообще класс на бтр по шоссе

Имя: Гость
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