01.04.2020 | 16:05

Федерация автовладельцев России (ФАР) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением об автоматическом продлении срока действия водительских удостоверений на полгода из-за рисков распространения коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте ФАР.

В организации напомнили, что сейчас гражданину, которому выдали водительское удостоверение 10 лет назад и более, необходимо предоставить медицинскую справку.

«В условиях призыва властей ограничить социальные контакты и перейти на режим самоизоляции посещение медицинских учреждений связано с риском распространения коронавируса. Да и во многих регионах транспортные комиссии просто не работают, и люди в этих тяжелых экономических условиях просто могут остаться без работы», - говорится в сообщении.

25 марта президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в стране объявляется нерабочей для снижения темпов распространения коронавируса. В Москве на это время решили закрыть места общественного питания, городские парки, торговые центры. При этом премьер-министр Михаил Мишустин призвал распространить принятые в столице меры и на другие регионы России.