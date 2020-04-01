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В стране и мире | В Гидрометцентре рассказали о погоде в апреле

01.04.2020|11:40
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Температура воздуха в регионах России в апреле будет превышать норму на 1-1,5 градуса. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью «Российской газете».

По словам синоптика, теплый апрель ожидается как на европейской территории страны, так и на Урале и в Сибири, в Забайкалье и на Чукотке, на юге Приморского края и в Хабаровском крае, на Камчатке и в Магаданской области.

Паршина отметила, что в таких регионах, как Псковская и Калининградская область, Ямало-Ненецкий округ, а также на севере Красноярского края, и на юго-востоке Западной Сибири возможен избыток осадков. В Иркутской области и Забайкальском крае, напротив, их может быть меньше обычного.

Ранее в Гидрометцентре предупредили россиян о погодных аномалиях, сопровождающихся резким перепадом температур в регионах.

Источник — lenta.ru
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