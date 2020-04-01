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В стране и мире | Российские богачи потеряли все нажитое за прошлый год

01.04.2020|16:35
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Состояние главных российских богачей, входящих в 500 самых состоятельных людей мира, за первый квартал 2020 года сократилось на 62,65 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Это больше, чем все нажитое ими за прошлый год — 52,9 миллиарда. Всего в рейтинг входят 24 россиянина. Более половины потерь, 33,1 миллиарда, пришлось на март.

Максимально пострадал совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, который обеднел на 9,95 миллиарда долларов и теперь с состоянием 14,6 миллиарда долларов находится на четвертом месте богатейших граждан России.

Лидером на данный момент остается один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, у которого 24,2 миллиарда долларов (минус 3,81 миллиарда). Далее идет главный бенефициар НЛМК Владимир Лисин (16,7 и 4,7 миллиарда), а замыкает тройку основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (15,1 и 4,83 миллиарда).

Треть состояния, 7,69 миллиарда, потерял идущий пятым совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. У него осталось активов на 14,6 миллиарда долларов.

Также в первой десятке по состоянию находятся: Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон», 14,3 и 2,37 миллиарда), Роман Абрамович (Evraz, 13,8 и 2,58 миллиарда), Андрей Мельниченко («Еврохим», СУЭК, 12,9 и 2,49 миллиарда), Виктор Вексельберг («Ренова», 12,9 и 1,96 миллиарда), Михаил Фридман («Альфа-групп», 11,5 и 2,35 миллиарда). Индекс высчитывается исходя из стоимости акций компаний, которыми владеют бизнесмены.

Ранее сообщалось, что богатейший человек Европы, глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, за день повысил состояние на 11 миллиардов долларов.

Источник — lenta.ru
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Гость|01.04.2020 16:40|

Щас заплАчу...

Гость|01.04.2020 16:42|

Ну а кому шяс лягко...

Гость|01.04.2020 16:44|

Пичалька! Пожалейте их!

Гость|01.04.2020 16:49|

Надо скинуться всей страной. А то уважаемые люди побираться начнут.

Гость|01.04.2020 16:52|

А шо таке у них случилось???

Гость|01.04.2020 16:53|

Их всех судить надо. А имущество национализировать.

Гость|01.04.2020 16:55|

СМСками наберём "нищим" на пропитание?

Гость|01.04.2020 17:16|

Мне плевать на потери богачей. Печалят потери основной массы населения.

Имя: Гость
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