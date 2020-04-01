01.04.2020 | 16:26

Вероятность госпитализации и смерти из-за COVID-19 возрастает с возрастом пациента. Соответствующие подсчеты по заболеванию, вызываемому коронавирусом SARS-CoV-2, представлены в публикации британских ученых в журнале The Lancet Infectious Diseases.

В статье утверждается, что риск госпитализации из-за заражения коронавирусом для детей в возрасте 0-9 лет составляет 0 процентов, а для 10-19 лет - 0,1 процента. Для взрослых 20-29 лет данный показатель оценивается в 1 процент, 30-39 лет - 3,4 процента, 40-49 лет - 4,3 процента, 50-59 лет - 8,2 процента, 60-69 лет - 11,8 процента, а 70-79 лет - 16,6 процента. Для людей старше вероятность госпитализации из-за COVID-19 максимальна и составляет 18,4 процента.

Вероятность смерти из-за COVID-19 для пациентов 39 лет и младше приближается к нулю. Для людей в возрасте 40-49 лет - 0,2 процента, 50-59 лет - 0,6 процента, 60-69 лет - немногим менее 2 процентов, 70-79 лет - 4,3 процента, 80 лет и старше - 7,8 процента.

По оценкам специалистов, до окончания пандемии COVID-19 может заразиться 50-80 процентов населения планеты. Подсчеты ученых основаны на данных о 44 700 случаях заболевания в Китае.

В марте Американский колледж врачей сообщил, что SARS-CoV-2 может обнаруживаться в образцах мокроты и кала даже если коронавируса нет в пробах с носоглотки.

В том же месяце американские и швейцарские ученые установили, что при относительной влажности воздуха от 40 до 60 процентов коронавирус SARS-CoV-2 передается от больных здоровым значительно реже, чем в условиях более низкой или высокой влажности.

Также в марте Медицинский центр Стэнфордского университета (США) сообщил, что примерно каждый пятый заразившийся COVID-19 также инфицируется другими респираторными вирусами.