01.04.2020 | 11:44

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о налоге на доход с банковских вкладов. Депутаты смягчили инициативу таким образом, что мера коснется меньшего количества вкладчиков, чем предполагалось ранее, передает РИА Новости.

Одним из послаблений стало выведение из-под действия налога рублевых вкладов или остатков на рублевых счетах, процентная ставка по которым в течение налогового периода не превышает один процент, а также по счетам эскроу.

Вторым оказалась корректировка суммы, с которой взимается налог. Ранее, как следовало из заявлений президента страны Владимира Путина и представителей правительства, предполагалось собирать 13 процентов с полученного гражданином дохода, если сумма всех его вкладов превышает миллион рублей.

Однако в законопроекте указано, что налог коснется не всей суммы, которую в виде процентов по вкладу получил гражданин. Из нее вычтут размер процентного дохода со вклада в миллион рублей по условиям ключевой ставки Центробанка.

К примеру, если в течение года ЦБ сохранит ставку в шесть процентов, то такой гипотетический доход составил бы 60 тысяч рублей. Таким образом, если гражданин по всем вкладам получил доход 80 тысяч рублей, то налог коснется только 20 тысяч рублей из них. Если же доход был меньше, то платить налог ему не придется.

Подавляющее большинство вкладов в банках предлагается по ставкам ниже ключевой. Таким образом, чтобы попасть под действие закона, нужно иметь вклады на большую сумму, и чем они больше, тем больший налог в процентном выражении придется платить. Кроме того, теоретически налог можно заплатить со вкладов и менее миллиона рублей. Но для этого все деньги должны быть вложены по очень выгодным условиям.

Для валютных вкладов курсовая разница учитываться не будет, а полученный доход будут считать ежедневно в рублевом эквиваленте по курсу Центробанка. Так, если долларовый вклад дает доход 1 процент годовых, то каждый день вкладчик получает 1/365 процента. Эту сумму переводят в рубли и суммируют по итогам года.

Новый налог вступает в силу с 2021 года, так что первый раз уплатить его придется в 2022-м. После того как Путин объявил о его введении, эксперты оценивали доходы федерального бюджета в 113 миллиардов рублей в год. Нынешние уточнения значительно сокращают эту сумму. Во-первых, он коснется меньшего количества вкладчиков, а во-вторых, оставшимся придется уплатить меньше. Размер налога на доходы в 13 процентов затронет только очень крупные вклады, у остальных реальная ставка будет существенно меньше.