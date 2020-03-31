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В стране и мире | В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса

31.03.2020|12:18
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В России за сутки заразились коронавирусом 500 человек в 24 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в Telegram-канале.

В общей сложности по состоянию на 31 марта в стране выявлено 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах. Диагнозы впервые поставлены в Магаданской и Астраханской областях.

Большинство новых заразившихся нашли в Москве (387), Санкт-Петербурге (48), Дагестане и Свердловской области (по 9).

Зарегистрировано 17 летальных исходов течения заболевания, 121 человек полностью излечился, при этом за сутки выздоровели 55 человек.

С 29 марта российские регионы начали переходить на режим всеобщей самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Соответствующие меры ввели в 32 субъектах страны. Согласно им, на улицу запрещено выходить без уважительной причины, среди которых: покупка продуктов и лекарств, выгул собак в 100 метрах от дома, вынос мусора, поездка на работу, получение экстренной медицинской помощи.

В мире более 786 тысяч человек заразились коронавирусом. Из низ 37,8 тысячи скончались, 166 тысяч полночью вылечились. Вспышка COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые была зарегистрирована в декабре в китайском Ухане.

Источник — lenta.ru
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Гость|31.03.2020 12:23|

Эх Россия.

Гость|31.03.2020 12:29|

Ну не дибилы ли? Ну кого вы удивляте, не боясь заразы?

Гость|31.03.2020 12:51|

Гость писал(a):

Эх Россия.
Призрак лебединого озера в перемешку с коронавирусом бродит по Кремлю

Карфаген должен быть разрушен, от него все беды.

Имя: Гость
Комментарий:

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