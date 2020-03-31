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В стране и мире | В России предложили наказывать тюрьмой за фейки о коронавирусе

31.03.2020|09:51
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В России предложили наказывать лишением свободы до пяти лет за распространение фейков о коронавирусе. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству порекомендовал нижней палате принять соответствующие поправки в Уголовный кодекс. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Лишение свободы грозит за распространение недостоверной информации, приведшее к тяжким последствиям.

Публичное распространение фейков о коронавирусе под видом достоверных сообщений, повлекшее вред здоровью человека, предлагают наказывать штрафом от 700 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей. Альтернативой наказанию также предлагают штраф в размере дохода за период до 18 месяцев, исправительные или принудительные работы до года, либо лишение свободы до трех лет.

Если распространение ложной информации привело к более серьезным последствиям, в том числе смерти человека, то может грозить наказание в виде штрафа до двух миллионов рублей. Осужденному могут назначить штраф в размере дохода за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо исправительные или принудительные работы. Также распространителей фейков могут лишить свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции пресекли действия россиянина, который распространил в сети недостоверную информацию о числе заразившихся коронавирусом в Пензенской области. 27-летний житель Пензы анонимно опубликовал в социальной сети не соответствующие действительности данные о числе заразившихся и находящихся под наблюдением граждан.

Источник — lenta.ru
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Гость|31.03.2020 10:18|

Всех посадить, штрафануть, деньги отобрать

Гость|31.03.2020 10:19|

А ещё не мешало бы наказать тролей, которые сидят тут постоянно и под любой новостью пишут свои "мнения", являющиеся не просто фейком, а вбросом ядовитого негатива. Все для них плохо.

Гость|31.03.2020 10:22|

Покажешь на своём примере, а?

Гость|31.03.2020 10:22|

Давайте побольше позитива в комментариях. Надоело уже эта унылость.

Гость|31.03.2020 10:23|

Жизнь то продолжается.

Гость|31.03.2020 10:23|

Гость писал(a):

свои "мнения"
лучше выразить свое мнение если оно есть.

Гость|31.03.2020 10:25|

Гость писал(a):

Гость|31.03.2020 10:22|

Давайте побольше позитива в комментариях.

не давно по новостям РЕНТВ показали нашего губернатора и его сыновей.

Гость|31.03.2020 10:25|

Я тоже хочу выразить мнение большинства, коротко:"Мэээээээ! Бэээээээ!"

Гость|31.03.2020 10:25|

Ну да, всех наказать или вообще сайт закрыть, чтоб никакой информации, ни хорошей ,ни плохой ...глухо как в танке, а?

Гость|31.03.2020 10:31|

Гость писал(a):

А ещё не мешало бы наказать тролей, которые сидят тут постоянно и под любой новостью пишут свои "мнения", являющиеся не просто фейком, а вбросом ядовитого негатива. Все для них плохо.
А что хорошего то, где, ну ка, после нового года три месяца прошло, что у нас было замечательного, что ???

Гость|31.03.2020 10:33|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
А ещё не мешало бы наказать тролей, которые сидят тут постоянно и под любой новостью пишут свои "мнения", являющиеся не просто фейком, а вбросом ядовитого негатива. Все для них плохо.
А что хорошего то, где, ну ка, после нового года три месяца прошло, что у нас было замечательного, что ???
Играй, гармошка, атя-тя! Всё будет хорошо!

Гость|31.03.2020 10:34|

31.03.2020 10:19|

А ещё не мешало бы наказать тролей, которые сидят тут постоянно и под любой новостью пишут свои "мнения", являющиеся не просто фейком, а вбросом ядовитого негатива. Все для них плохо.

А ещё не мешало бы все СМИ наказать за нагнетания паники и истерии. И интернет отключить с ТВ!

Гость|31.03.2020 10:34|

Всё население на трудовую повинность в Магадан!

Гость|31.03.2020 10:35|

Все отключить! Здоровье любит тишину!

Гость|31.03.2020 10:37|

В РОССИИ точно научились делать только это - САЖАТЬ, НАКАЗЫВАТЬ и ШТРАФОВАТЬ.

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Имя: Гость
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