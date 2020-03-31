31.03.2020 | 09:51

В России предложили наказывать лишением свободы до пяти лет за распространение фейков о коронавирусе. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству порекомендовал нижней палате принять соответствующие поправки в Уголовный кодекс. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Лишение свободы грозит за распространение недостоверной информации, приведшее к тяжким последствиям.

Публичное распространение фейков о коронавирусе под видом достоверных сообщений, повлекшее вред здоровью человека, предлагают наказывать штрафом от 700 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей. Альтернативой наказанию также предлагают штраф в размере дохода за период до 18 месяцев, исправительные или принудительные работы до года, либо лишение свободы до трех лет.

Если распространение ложной информации привело к более серьезным последствиям, в том числе смерти человека, то может грозить наказание в виде штрафа до двух миллионов рублей. Осужденному могут назначить штраф в размере дохода за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо исправительные или принудительные работы. Также распространителей фейков могут лишить свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции пресекли действия россиянина, который распространил в сети недостоверную информацию о числе заразившихся коронавирусом в Пензенской области. 27-летний житель Пензы анонимно опубликовал в социальной сети не соответствующие действительности данные о числе заразившихся и находящихся под наблюдением граждан.