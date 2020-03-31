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В стране и мире | Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом

31.03.2020|14:54
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Россия подходит к пику заражений коронавирусом. Об этом предупредил эпидемиолог Минздрава Николай Брико, передает РИА Новости.

Брико добавил, что число больных может увеличиваться ближайшие несколько дней, а потом пойдет на снижение. По его словам, распространение коронавируса существенно снизится благодаря принимаемым мерам. Кроме того, он заявил, что особенность коронавирусной инфекции заключается в том, что его активность наиболее высока в холодное время года.

Ранее 31 марта стало известно, что в России выявили 500 новых человек, зараженных коронавирусом. Таким образом, число случаев инфицирования составляет 2337. Зараженные были выявлены в 73 регионах России.

С 29 марта российские регионы начали переходить на режим всеобщей самоизоляции на фоне распространения коронавируса. Соответствующие меры ввели в более чем 30 регионах страны.

Источник — lenta.ru
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Гость|31.03.2020 14:59|

В Кузнецке никто не болеет.

Гость|31.03.2020 15:10|

Гость писал(a):

В Кузнецке никто не болеет.
И это очень здорово!!!! Всем бы скорее пережить это беспокойное время

Гость|31.03.2020 15:18|

Очередное враньё чиновников. Ученые ничего не знают о вирусе, о его пиках и их количестве.

Гость|31.03.2020 15:21|

Гость писал(a):

Очередное враньё чиновников. Ученые ничего не знают о вирусе, о его пиках и их количестве.
Точно! в Калифорнии тепло, а вирус гуляет прекрасно. В Италии совсем не холодно.

Гость|31.03.2020 15:22|

Гость писал(a):

Очередное враньё чиновников. Ученые ничего не знают о вирусе, о его пиках и их количестве.
Какова цель твоих постов?

Имя: Гость
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