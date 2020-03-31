31.03.2020 | 14:54

Россия подходит к пику заражений коронавирусом. Об этом предупредил эпидемиолог Минздрава Николай Брико, передает РИА Новости.

Брико добавил, что число больных может увеличиваться ближайшие несколько дней, а потом пойдет на снижение. По его словам, распространение коронавируса существенно снизится благодаря принимаемым мерам. Кроме того, он заявил, что особенность коронавирусной инфекции заключается в том, что его активность наиболее высока в холодное время года.

Ранее 31 марта стало известно, что в России выявили 500 новых человек, зараженных коронавирусом. Таким образом, число случаев инфицирования составляет 2337. Зараженные были выявлены в 73 регионах России.

С 29 марта российские регионы начали переходить на режим всеобщей самоизоляции на фоне распространения коронавируса. Соответствующие меры ввели в более чем 30 регионах страны.