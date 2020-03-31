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В стране и мире | Россиян предложили лишить нормального доступа к зарубежным интернет-сервисам

31.03.2020|11:01
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Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин предложил лишить россиян нормального доступа к зарубежным интернет-сервисам, которые не исполняют требования российского законодательства. Как пишет «Коммерсантъ», инициатива может коснуться в том числе Facebook, Twitter и Telegram.

Горелкин направил письма Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минкомсвязи 30 марта. В предложении говорится о том, что операторы связи обязаны будут на время карантина из-за коронавируса давать приоритет трафику отечественных интернет-сервисов и тех иностранных, которые платят налоги в России. Депутат считает, что при перегрузке сетей нужно снижать качество доступа к иностранным ресурсам, не соблюдающим российское законодательство.

По его мнению, важно поддержать отечественные ресурсы. Критериями для попадания в список депутат предложил считать отсутствие нарушений в России и своевременную уплату налогов. «Большинство международных IT-компаний давно и добросовестно работают в России, поэтому доступ к их сервисам должен оставаться стабильным наравне с отечественными», — уверен Горелкин.

Ранее президент МТС Алексей Корня попросил россиян воздержаться от пересылки мемов и больших по объему видео в интернете. По его словам, пропускная способность сетей ограничена и необходимо снизить нагрузки на них.

Горелкин — автор резонансного законопроекта об определении «значимых информационных ресурсов» и ограничении до 20 процентов доли иностранного капитала в интернет-ресурсах. Проект был внесен в Госдуму в июле и в случае принятия мог, в частности, повлиять на деятельность компаний «Яндекс» и Mail.ru Group. В тот же день, 18 ноября, когда «Яндекс» разработал новую структуру управления компанией, Горелкин отозвал законопроект для доработки.

Источник — lenta.ru
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Гость|31.03.2020 11:05|

В Москве и области жителей на три месяца освободили от платы за капремонт.

Гость|31.03.2020 11:07|

Конечно нужно заблокировать интернет, ведь яндекс показывает какой день нефть 26,а гугл 17.

Гость|31.03.2020 11:08|

А насчёт фонарного столба то хорошая идея

Гость|31.03.2020 11:08|

Жители Московского региона в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт, на такой шаг власти пошли из-за распространения нового типа коронавируса.

Мэр столицы Сергей Собянин принял указ, по которому москвичи на три месяца – с 1 апреля по 30 июня – не будут перечислять взносы на капитальный ремонт.

Гость|31.03.2020 11:10|

Какой удобный коронавирус - под его прикрытием можно протащить много закончиков, нарушающих права и свободы человека и гражданина.

Гость|31.03.2020 11:13|

Зато самым нищим жителям России, то есть москвичам, отменили хапремонт ненадолго

Гость|31.03.2020 11:14|

на зоне как на зоне.

только Википедия от Кума и регулярный шмон серверов

Гость|31.03.2020 11:14|

А вы слышали о капремонте в Москве?

Гость|31.03.2020 11:15|

А в Москве зарплаты выше.

Гость|31.03.2020 11:16|

Нет, только подумать. В Москве жизнь лучше. Неужто не слышали? Тогда читайте посты особо грамотного во всех ветках. Вам всё расскажут.

Гость|31.03.2020 11:16|

Просто там до Кремля близко...

Гость|31.03.2020 11:18|

Гость писал(a):

Конечно нужно заблокировать интернет, ведь яндекс показывает какой день нефть 26,а гугл 17.
Цена российской нефти марки Urals упала до минимума 1999 года. Один баррель для рынка Северо-Западной Европы стоит 16,2 доллара. и нет желающих. а ведь и цена на газ привязана к нефти. совсем плохи дела. похоже всех нас переиграли многоходовщики.

Гость|31.03.2020 11:19|

Да на кол этого горелкина посадить!

Гость|31.03.2020 11:20|

Единая Россия партия жуликов и воров

Гость|31.03.2020 11:20|

Единая Россия партия жуликов и воров

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Имя: Гость
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