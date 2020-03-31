31.03.2020 | 09:36

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале призыва в армию с 1 апреля. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации в понедельник 30 марта.

Призыв завершится 15 июля. Сроки военного призыва не изменились по сравнению с прошлым годом. Не изменилось и число людей, которые пополнят ряды вооруженных сил - согласно документу, с 1 апреля пойдут служить 135 тысяч человек.

20 марта глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что весенний призыв не будет переноситься из-за коронавируса. Министр добавил, что все призывники перед отправкой к местам службы пройдут проверку на коронавирус. Они также будут две недели находиться в карантине после прибытия в воинские части.

По данным на 30 марта, в России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах. Таким образом, общее число зараженных в стране составило 1836.