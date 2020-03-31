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В стране и мире | Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

31.03.2020|09:36
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Президент России Владимир Путин подписал указ о начале призыва в армию с 1 апреля. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации в понедельник 30 марта.

Призыв завершится 15 июля. Сроки военного призыва не изменились по сравнению с прошлым годом. Не изменилось и число людей, которые пополнят ряды вооруженных сил - согласно документу, с 1 апреля пойдут служить 135 тысяч человек.

20 марта глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что весенний призыв не будет переноситься из-за коронавируса. Министр добавил, что все призывники перед отправкой к местам службы пройдут проверку на коронавирус. Они также будут две недели находиться в карантине после прибытия в воинские части.

По данным на 30 марта, в России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах. Таким образом, общее число зараженных в стране составило 1836.

Источник — lenta.ru
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Гость|31.03.2020 10:04|

Да, а кстати что в войсках творится сейчас, никакой информации, всё засекречено или написать не кому, пескова бы попросили..

Гость|31.03.2020 10:11|

Гость писал(a):

Да, а кстати что в войсках творится сейчас, никакой информации
Каждый день в новостях, в ВС ни кто не болен. Такой островок безопасности.

Гость|31.03.2020 10:24|

Наша армия как броня крепка и танки наши быстры. Ни один там вирус не догонит!

Гость|31.03.2020 10:41|

Медкомиссия начнется, скопище опять же

Гость|31.03.2020 10:41|

В армию мёртвых забирают.

Гость|31.03.2020 10:45|

Гость писал(a):

Медкомиссия начнется, скопище опять же
А проводы? А путь до места службы?

Имя: Гость
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