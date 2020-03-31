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В стране и мире | Налог на самозанятых распространили на всю Россию

31.03.2020|14:47
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Госдума приняла закон, вводящий налог на самозанятых граждан во всех субъектах России, сообщает ТАСС. Таким образом, его распространили на всю территорию страны, хотя изначально в законе от 2018 года речь шла о десятилетнем эксперименте в четырех регионах.

В пояснительной записке к документу указывается на востребованность отдельного налогового режима для самозанятых, поскольку он дает им возможность легально заниматься предпринимательством с минимальными издержками.

Также отмечается, что на сегодняшний день число зарегистрированных самозанятых в России составляет около 550 тысяч человек.

Налоговый режим для самозанятых россиян был введен в 2018 году и начал действовать с 2019-го в порядке эксперимента в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Изначальный план предусматривал, что эксперимент продлится 10 лет, после чего будет принято решение о его распространении на всю страну. Однако уже в прошлом году режим был введен еще в 19 субъектах РФ.

Самозанятыми могут считаться граждане, производящие продукцию или оказывающие услуги без найма сотрудников. Налоговые ставки для них равняются четырем процентам для доходов, полученных от физлиц, и шести процентам — для доходов от юрлиц. При этом самозанятые освобождаются от уплаты 13-процентного НДФЛ.

Источник — lenta.ru
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Гость|31.03.2020 15:03|

penzainform.ru писал(a):

Госдума приняла закон, вводящий налог на самозанятых граждан
Справедливое решение.

Гость|31.03.2020 15:19|

Толково придумано ..

Имя: Гость
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