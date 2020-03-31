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В стране и мире | На россиян завели уголовные дела за заражение коронавирусом четырех человек

31.03.2020|10:19
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Первое уголовное дело возбудили в Брянске в отношении двух местных жителей, нарушивших режим самоизоляции и заразивших четырех человек коронавирусом. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, пожилая женщина и ее сын вернулись из Испании и не стали соблюдать режим самоизоляции. Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей»).

Отмечается, что этим жителям было сделано предупреждение о соблюдении санитарно-эпидемиологических мер. Но они не соблюдали их, а также не сообщили сотруднику центра гигиены и эпидемиологии региона, что проживают с двумя родственниками. Впоследствии их родственники были госпитализированы. Позже у них подтвердился коронавирус.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Крыму возбудили уголовное дело против местного жителя, который нарушил режим самоизоляции и заразил коронавирусной инфекцией другого человека.

По данным на 30 марта, в России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах. Общее число случаев заражения в стране составило 1836.

Источник — lenta.ru
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Гость|31.03.2020 10:48|

Жителей Москвы и Области до июня освободили от оплаты за хапремонт. Вано, а тебе не слабó также сделать?

Имя: Гость
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