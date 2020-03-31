31.03.2020 | 11:51

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина и лишении свободы до пяти лет за фейки о коронавирусе. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 31 марта.

Согласно документу, если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, наказание составит до семи лет лишения свободы. Штрафы могут составить до двух миллионов рублей.

За фейки о коронавирусе налагаются штрафы до 700 тысяч рублей, минимальная сумма взыскания - 300 тысяч рублей. Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы - до трех лет.

Если в результате ложной информации погиб человек, штраф увеличивается до двух миллионов рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет.

30 марта сотрудники полиции пресекли действия россиянина, который распространил в сети недостоверную информацию о числе заразившихся коронавирусом в Пензенской области.