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В стране и мире | Госдума приняла закон об уголовной ответственности за нарушение карантина

31.03.2020|11:51
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Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина и лишении свободы до пяти лет за фейки о коронавирусе. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 31 марта.

Согласно документу, если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, наказание составит до семи лет лишения свободы. Штрафы могут составить до двух миллионов рублей.

За фейки о коронавирусе налагаются штрафы до 700 тысяч рублей, минимальная сумма взыскания - 300 тысяч рублей. Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы - до трех лет.

Если в результате ложной информации погиб человек, штраф увеличивается до двух миллионов рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет.

30 марта сотрудники полиции пресекли действия россиянина, который распространил в сети недостоверную информацию о числе заразившихся коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость|31.03.2020 12:00|

ХВАТИТ НАС ЗАПУГИВАТЬ!

Гость|31.03.2020 12:10|

Белоруссия справляется с распространением коронавируса, считают в ВОЗ.

Гость|31.03.2020 12:11|

Смотрите, а то за вами чёрная Маруся приедет!

Гость|31.03.2020 12:13|

Гость писал(a):

Смотрите, а то за вами чёрная Маруся приедет!
Она вырвется из твоей больной головы?

Имя: Гость
Комментарий:

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