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В стране и мире | В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом

30.03.2020|12:27
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В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в Telegram-канале.

Таким образом, общее число зараженных в стране составило 1836 случаев в 71 субъекте Российской Федерации. Большинство новых случаев зафиксировано в столице (212) и в Республике Коми (15). Впервые диагнозы поставлены во Владимирской и Вологодской областях, Марий Эл, Калмыкии и Алтайском крае.

За все время пандемии скончались 9 россиян, за минувшие сутки зафиксирован еще один летальный случай в Псковской области. Всего выздоровели 66 человек, из них двое - за прошедший день.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более 25 процентов россиян заразились внутри страны. Больше четверти пациентов заразились от членов своей семьи, в пассажирском транспорте или на работе.

В связи с тем, что большинство заразившихся граждан находятся в столице, мэр Москвы Сергей Собянин накануне ввел режим всеобщей изоляции. Жителям столицы разрешено выходить из дома только за продуктами и лекарствами, чтобы вынести мусор и выгулять собаку, а также для получения экстренной медицинской помощи и поездки на работу в крайних случаях. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил распространить эти меры на все регионы.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.03.2020 12:52|

Надо сказать, что наша страна лучше остальных борется с этой заразой.

НОВЫЙ ГОСТЬ (гость)|30.03.2020 13:02|

Гость писал(a):

Надо сказать, что наша страна лучше остальных борется с этой заразой.
В НАШЕЙ СТРАНЕ ВИРУС ПОЗЖЕ ЗАВЕЗЛИ ЭТО НАЧАЛО ЧТО БУДЕТ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ СТРАШНО ПОДУМАТЬ

Гость|30.03.2020 13:05|

Гость писал(a):

Надо сказать, что наша страна лучше остальных борется с этой заразой.
Надо сказать, да сказать нечего.

Гость|30.03.2020 13:08|

Наша чинотá лучше остальных умеет заниматься приписками

Гость|30.03.2020 13:21|

Гость писал(a):

Надо сказать, что наша страна лучше остальных борется с этой заразой.
Тоже не верю этой статистике, еще осенью с подобными проблемами мама лечилась, но врачи спасти ее не смогли. у отца, который с ней находился постоянно тоже появились проблемы с дыханием, и когда его откачали обнаружили необратимые изменения легочной ткани.

Гость|30.03.2020 13:23|

Гость писал(a):

Надо сказать, что наша страна лучше остальных борется с этой заразой.
Молодец! Лизнул так лизнул!

Имя: Гость
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