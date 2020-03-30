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В стране и мире | В России умер еще один пациент с коронавирусом

30.03.2020|13:34
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В России умер еще один пациент с коронавирусом. Он скончался в больнице во Владимирской области, сообщает Роспотребнадзор. Об этом пишет ТАСС.

Известно, у него был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция». «У него была пневмония, но, когда его обследовали, у него плюсом еще выявился коронавирус», - заявили в ведомстве. Точная причина смерти будет установлена после исследования патологоанатома.

В регионе было зафиксировано два официальных случая заражения COVID-19. Под наблюдением находится 2063 человека, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Ранее сообщалось о 9 умерших в связи с развившейся на фоне коронавируса пневмонии COVID-19.

По данным на 30 марта, в России общее число заразившихся составило 1836 человек в 71 регионе. Выписаны по выздоровлению за весь период распространения инфекции по стране 66 человек.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.03.2020 13:44|

От онкологии сегодня сколько умерло ?

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