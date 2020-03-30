30.03.2020 | 16:39

В Санкт-Петербурге умер еще один пациент с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, передает ТАСС.

Инфекцию у пациента подтвердили по результатам вскрытия, уточнил губернатор. Сведений о личности умершего он не привел.

Это вторая смерть от коронавируса в Петербурге - 28 марта умер пациент в больнице имени Боткина.

Ранее 30 марта стало известно о смерти 84-летней пациентки с коронавирусом в Москве. У женщины был сахарный диабет, пневмония, бронхиальная астма и сердечно-сосудистые заболевания.

За сутки в России обнаружили 302 новых случаев заражения в 35 регионах. Общее число зараженных в стране составляет 1836 человек в 71 субъекте Российской Федерации. Большинство новых случаев выявлено в Москве - 212 человек.