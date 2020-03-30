В Санкт-Петербурге умер еще один пациент с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, передает ТАСС.
Инфекцию у пациента подтвердили по результатам вскрытия, уточнил губернатор. Сведений о личности умершего он не привел.
Это вторая смерть от коронавируса в Петербурге - 28 марта умер пациент в больнице имени Боткина.
Ранее 30 марта стало известно о смерти 84-летней пациентки с коронавирусом в Москве. У женщины был сахарный диабет, пневмония, бронхиальная астма и сердечно-сосудистые заболевания.
За сутки в России обнаружили 302 новых случаев заражения в 35 регионах. Общее число зараженных в стране составляет 1836 человек в 71 субъекте Российской Федерации. Большинство новых случаев выявлено в Москве - 212 человек.
А от чего его лечили, если только вскрытие показало, чем он болел?