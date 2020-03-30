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В стране и мире | Стала известна новая дата начала Олимпиады в Токио

30.03.2020|15:11
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Летние Олимпийские игры, перенесенные с 2020-го на 2021 год из-за распространения коронавируса, стартуют в Токио 23 июля. Об этом сообщает NHK.

Уточняется, что Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил новую дату старта соревнований.

24 марта стало известно, что Олимпийские игры-2020, которые должны состояться в Токио, перенесены на год из-за распространения коронавируса. Идея отложить старт Игр принадлежит правительству Японии.

26 марта появилась информация о том, сколько организаторам будет стоить перенос Олимпиады. Потери оцениваются в 2,7 миллиарда долларов.

Также сообщалось, что из-за переноса Игр в Токио организаторам Олимпиады-2024 в Париже придется пересмотреть планы подготовки.

Источник — lenta.ru
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