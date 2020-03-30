30.03.2020 | 08:03

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Об этом он сообщил в своем блоге.

Режим начинает действовать 30 марта. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. В то же время он не ограничивает права граждан приезжать в Москву или покидать ее.

По словам Собянина, покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (если гражданин обязан на нее ходить), совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, а также необходимости вынести бытовой мусор.

«А в ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы», — добавил мэр. Он подчеркнул, что власти будут «постепенно, но неуклонно» ужесточать контроль за соблюдением домашнего режима.

В течение выходных 28 и 29 марта Собянин неоднократно призывал москвичей не покидать жилище, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Несмотря на это, многие горожане не прислушались: люди, в частности, гуляли по центру города и выезжали на пикники за город.

В Москве зарегистрировано свыше тысячи случаев заражения коронавирусом. Шесть пациентов, которые были на лечении в столице, скончались.