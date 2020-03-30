Правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина. Изменения внесут в Кодекс об административных правонарушениях, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 30 марта.
Он напомнил, что эта неделя по указу президента объявлена нерабочей. «Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее дома. (...) Те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространить этот опасный вирус», - сказал премьер.
Ранее сообщалось, что максимальный штраф для нарушителей карантина составит 300 тысяч рублей, для должностных лиц — 500 тысяч, для организации - один миллион. Такие суммы могут грозить при повторном нарушении санитарно-эпидемиологических норм. При однократном нарушении штраф для физических лиц составит от 15 до 40 тысяч рублей.
25 марта глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников анонсировал внесение поправок, которые приравняют умышленное заражение коронавирусом к терроризму.
так нет же карантина!!! его никто не вводил!!! какие еще штрафы... Правительство не введет карантин, потому что тогда всем придется оплачивать больничный из ФСС, а денег на это жалко