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В стране и мире | Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

30.03.2020|10:43
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Правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина. Изменения внесут в Кодекс об административных правонарушениях, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 30 марта.

Он напомнил, что эта неделя по указу президента объявлена нерабочей. «Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее дома. (...) Те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространить этот опасный вирус», - сказал премьер.

Ранее сообщалось, что максимальный штраф для нарушителей карантина составит 300 тысяч рублей, для должностных лиц — 500 тысяч, для организации - один миллион. Такие суммы могут грозить при повторном нарушении санитарно-эпидемиологических норм. При однократном нарушении штраф для физических лиц составит от 15 до 40 тысяч рублей.

25 марта глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников анонсировал внесение поправок, которые приравняют умышленное заражение коронавирусом к терроризму.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.03.2020 10:55|

так нет же карантина!!! его никто не вводил!!! какие еще штрафы... Правительство не введет карантин, потому что тогда всем придется оплачивать больничный из ФСС, а денег на это жалко

Гость|30.03.2020 11:05|

Почему-то модератор удаляет ссылку о том, как сделать маски своими руками

Гость|30.03.2020 11:09|

Эту ответственность надо закрепить в Конституции!

Гость|30.03.2020 11:30|

Кому выдали предписание в письменной форме по прибытии в страну вот тем да, это применительно, а к нам ну никак не получится без введения карантина либо чс, но это уже деньги которые тратить они не будут, так что пшик.

Гость|30.03.2020 11:39|

Гость писал(a):

так нет же карантина!!! его никто не вводил!!!
Правительство вежливо попросило сидеть дома и не шляться без причины по улицам, но до многих доходит только через кнут.

Гость|30.03.2020 11:47|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
так нет же карантина!!! его никто не вводил!!!
Правительство вежливо попросило сидеть дома и не шляться без причины по улицам, но до многих доходит только через кнут.
Правительство кроме как запереть нас по квартирам что еще сделало? Ах да, повысило штрафы, вводит налог на вклады, да этот список "добрых дел" можно еще долго перечислять, ни санобработки улиц, ни выдачи масок и дезсредств, ни уменьшения коммунального и налогового бремени, ничего. А кнут нужен таким как ты.

Гость|30.03.2020 11:47|

Гдеже оно попросило вежливо, когда бешеные штрафы вводят, коих у населения отродясь не было? А так честнее было бы ввести ЧС и комен. час. А не пресловутую самоизоляцию, это просто государство экономит на своих людях.

Гость|30.03.2020 11:54|

А так, почему молчим о работе тепловых сетей, почему нельзя уменьшить подачу тепла, из за жары приходится открывать окна, а это несет риск простудных заболеваний. А тарифы как были прошлогодние так и остались, хотя вся зима прошла при теплой зиме, вот куда надо смотреть и проверять эти организации задирающие и без того необоснованно завышенные тарифы по теплу.

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