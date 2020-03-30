30.03.2020 | 09:43

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал российские регионы последовать примеру Москвы и области и ввести у себя всеобщий режим самоизоляции, сообщает ТАСС.

По словам политика, сейчас основная задачи властей — это работать на опережение и максимально снизить распространение инфекции. Он призвал усилить темп работы по борьбе с вирусом.

«Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее [нерабочую неделю] дома в режиме самоизоляции, а те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространить этот опасный вирус и заражать других», — добавил Мишустин.

Ранее в в понедельник, 30 марта, власти Мурманской области объявили о переходе региона в изоляцию для борьбы с распространением коронавируса. Вечером в воскресенье, 29 марта, такое решение приняла столичная мэрия. Жителям столицы разрешено выходить из дома только за продуктами и лекарствами, чтобы вынести мусор и выгулять собаку, а также для получения экстренной медицинской помощи и поездки на работу в крайних случаях.

По данным на 29 марта, в Москве насчитывается 1014 зараженных, в целом по России их более 1,5 тысячи человек. Восемь пациентов умерли.