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В стране и мире | Мишустин призвал все регионы перейти на режим самоизоляции

30.03.2020|09:43
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Премьер-министр Михаил Мишустин призвал российские регионы последовать примеру Москвы и области и ввести у себя всеобщий режим самоизоляции, сообщает ТАСС.

По словам политика, сейчас основная задачи властей — это работать на опережение и максимально снизить распространение инфекции. Он призвал усилить темп работы по борьбе с вирусом.

«Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее [нерабочую неделю] дома в режиме самоизоляции, а те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространить этот опасный вирус и заражать других», — добавил Мишустин.

Ранее в в понедельник, 30 марта, власти Мурманской области объявили о переходе региона в изоляцию для борьбы с распространением коронавируса. Вечером в воскресенье, 29 марта, такое решение приняла столичная мэрия. Жителям столицы разрешено выходить из дома только за продуктами и лекарствами, чтобы вынести мусор и выгулять собаку, а также для получения экстренной медицинской помощи и поездки на работу в крайних случаях.

По данным на 29 марта, в Москве насчитывается 1014 зараженных, в целом по России их более 1,5 тысячи человек. Восемь пациентов умерли.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.03.2020 10:27|

penzainform.ru писал(a):

Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее [нерабочую неделю] дома в режиме самоизоляции
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Звучит как откровенное издевательство...... ) особенно что касается "достаточного комфорта"......

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