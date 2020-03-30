30.03.2020 | 09:56

В московской больнице №40 в Коммунарке, где проходят лечение заразившиеся коронавирусом, умерли два пациента. Об этом в своем Facebook сообщил главврач лечебного заведения Денис Проценко.

«Летальных исходов — два», — сказал он. Врач добавил, что за сутки поступило 28 больных, выписаны восемь человек. Всего на лечении в больнице находятся 348 человек, из них 193 с коронавирусной инфекцией (78 подтвержденных, 115 вероятных).

Проценко уточнил, что одному скончавшемуся было 80 лет. Он страдал хронической сердечной недостаточностью, попал в больницу с пневмонией и умер после четырех суток на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Анализ на коронавирус у него не подтвердился.

Второму умершему было 69 лет, он также заболел пневмонией, его состояние усугублялось сахарным диабетом, Он пробыл на ИВЛ трое суток. «CoV вероятный», — уточнил главврач.

29 марта Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта и распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. В то же время меры не ограничивают права граждан приезжать в Москву или покидать ее.

Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (если гражданин обязан на нее ходить), совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, а также необходимости вынести бытовой мусор.

По последним данным, в Москве зарегистрировано 1014 случаев заражения коронавирусом. Восемь пациентов, которые были на лечении в столице, скончались, еще 28 — вылечились.