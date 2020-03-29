29.03.2020 | 11:32

В России за сутки зафиксировано 270 новых случаев коронавируса в 26 российских регионах. Об этом сообщает столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.

По данным штаба, общее число выросло до 1534. Больше всего случаев зарегистрировано в Москве, следом идет Московская область и Санкт-Петербург.

Согласно последним данным, число смертей пациентов с коронавирусом возросло до восьми человек.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в Москве зафиксировано больше 1 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Мэр призвал жителей города в течение недели с 30 марта по 5 апреля, объявленной в России выходной, не покидать квартир и домов без необходимости. В магазинах и аптеках Собянин попросил жителей Москвы соблюдать дистанцию 1,5-2 метра друг от друга.