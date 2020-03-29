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В стране и мире | В России умер еще один зараженный коронавирусом

29.03.2020|19:22
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В Псковской области умер зараженный коронавирусом пациент, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб региона. Это девятая в России смерть человека с коронавирусной инфекцией.

Уточняется, что у пациента были «тяжелые сопутствующие патологии легких». Сообщается, что мужчина заразился после контакта с инфицированным, не выезжая за границу.

Шесть из девяти случаев смерти зарегистрированы в Москве, по одной - в Санкт-Петербурге и Оренбурге.

По данным на 29 марта, в России зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусом, свыше тысячи из них - в Москве. Выздоровели 64 человека. Для сдерживания распространения инфекции власти объявили нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, ввели режим повышенной готовности, ограничили проведение массовых мероприятий и приостановили работу заведений общественного питания и непродовольственных магазинов.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.03.2020 19:35|

Че пацаны, шашлыки?!)

Гость|29.03.2020 20:22|

Да, нормуль шашлыка въебали, с водкой ломовкой

Имя: Гость
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