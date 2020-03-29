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В стране и мире | В России появилась новая тест-система для диагностики коронавируса

29.03.2020|11:36
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Новую тест-систему для диагностики коронавируса зарегистрировали в Новосибирске, результат с ее помощью можно получить за 90 минут. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

22 марта Роспотребнадзор сообщил, что российские средства диагностики обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса.

Днем ранее Россия отправила тест-системы на коронавирус в 13 стран, в том числе Иран, Северную Корею и Монголию.

17 марта президент Владимир Путин сообщил, что в апреле в РФ начнут выпускать портативные тесты на коронавирус.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.03.2020 13:05|

penzainform.ru писал(a):

Днем ранее Россия отправила тест-системы на коронавирус в 13 стран, в том числе Иран, Северную Корею и Монголию.
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Ну это понятно..... ) а еще вагина предсказывала что мир спасут мавританские мартышки - на которых эти системы будут испытывать.....

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