29.03.2020 | 11:36

Новую тест-систему для диагностики коронавируса зарегистрировали в Новосибирске, результат с ее помощью можно получить за 90 минут. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

22 марта Роспотребнадзор сообщил, что российские средства диагностики обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса.

Днем ранее Россия отправила тест-системы на коронавирус в 13 стран, в том числе Иран, Северную Корею и Монголию.

17 марта президент Владимир Путин сообщил, что в апреле в РФ начнут выпускать портативные тесты на коронавирус.