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В стране и мире | В Москве умер пятый человек с коронавирусом

29.03.2020|08:59
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В Москве скончался еще один человек, у которого был подтвержден коронавирус. Это пятая смерть пациента с коронавирусной инфекцией в столице, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб.

Умерла 69-летняя женщина, заболевшая пневмонией.

Таким образом, число смертей пациентов с коронавирусной инфекцией в России достигло семи. Пять из них зафиксированы в столице, по одной - в Санкт-Петербурге и Оренбурге. Пятеро из семи скончались в последние 24 часа.

По данным федерального оперативного штаба, в России зарегистрировано 1264 случая заражения коронавирусом, 49 пациентов полностью излечились. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности, отменены массовые мероприятия, ограничена работа многих предприятий.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.03.2020 09:32|

Что то Москву и область не изолируют от населения страны.

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