29.03.2020 | 14:28

Среди новых зараженных коронавирусом в Москве много молодых людей, сообщается в канале оперативного штаба в Telegram.

В столице зарегистрировано 197 новых случаев заражения, 152 из них - это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Кроме того, коронавирус подтвержден у 13 несовершеннолетних.

В России за последние сутки выявлено 270 новых случаев заражения, в общей сложности по стране этот показатель превысил полторы тысячи. Свыше одной тысячи случаев приходится на Москву. Восемь пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города в течение недели с 30 марта по 5 апреля, объявленной в России выходной, не покидать квартир и домов без необходимости. В магазинах и аптеках градоначальник попросил горожан соблюдать дистанцию 1,5-2 метра друг от друга.