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В стране и мире | Описана защищающая от коронавируса медицинская маска

29.03.2020|08:55
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко описал медицинскую маску, способную защитить от заражения коронавирусом нового типа. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Мурашко, четырехслойная марлевая маска - эффективное средство защиты при пандемии коронавируса. Министр отметил, что данные маски прошли тестирования и разрешены к продаже. «Их непосредственно шьют на заводах, которые затем поступают в том числе в медицинские организации и в аптеки», - пояснил политик.

Как правило, одноразовые медицинские маски содержат три слоя, однако существуют модели с дополнительной защитой. Снаружи маска может иметь водоотталкивающее покрытие, а промежуточный фильтрующий слой иногда пропитывают антибактериальным составом.

Марлевая маска широко распространена за счет того, что ее можно легко изготовить даже в домашних условиях. Для этого потребуется лишь несколько слоев стерильного бинта. Марлевые маски разрешено носить не более трех часов. В период эпидемии или в лечебных учреждениях рекомендуется использовать маску не более двух часов.

23 марта в Россию завезли 25,5 миллиона медицинских масок из Китая. В Минпромторге уточнили, что маски будут отправлены в регионы, в том числе волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов пожилым людям.

В Роспотребнадзоре рассказали, что использованные медицинские маски надо убирать в отдельный пакет, герметично закрывать, и только после этого выбрасывать. В ведомстве уточнили, что так же стоит поступать и с использованными резиновыми перчатками.

18 марта премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны, Минпросвещения и ФСИН привлечь солдат, студентов и заключенных к производству медицинских масок. Из документа следует, что заключенные должны шить маски ежедневно.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.03.2020 09:10|

В принципе, любая ткань подойдёт, если приспичит. Фасон на фото. Нижние завязки завязываются выше ушей, верхние ниже. Смотри картинку по гражданской обороне времён СССР. В качестве антибактериального слоя внутрь маски заготовить прямоугольники ткани, пропитанные очень крепким раствором соли и высушенные. Но чтобы не касались лица, будет раздражение. Второй вариант - одноразовые салфетки. 3-4 слоя складываем по длинной стороне пополам, по бокам со стороны сгиба на настоянии 1,5-2 см от краев делаем надрезы, чтобы можно было надеть на уши. Влажные салфетки сохнут за 5 минут на воздухе. Всем выжить!

Гость|29.03.2020 09:19|

penzainform.ru писал(a):

привлечь солдат, студентов и заключенных к производству медицинских масок.
солдат и студентов приравняли к заключенным.

Гость|29.03.2020 09:28|

срочно в италию

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