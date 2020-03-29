29.03.2020 | 08:55

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко описал медицинскую маску, способную защитить от заражения коронавирусом нового типа. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Мурашко, четырехслойная марлевая маска - эффективное средство защиты при пандемии коронавируса. Министр отметил, что данные маски прошли тестирования и разрешены к продаже. «Их непосредственно шьют на заводах, которые затем поступают в том числе в медицинские организации и в аптеки», - пояснил политик.

Как правило, одноразовые медицинские маски содержат три слоя, однако существуют модели с дополнительной защитой. Снаружи маска может иметь водоотталкивающее покрытие, а промежуточный фильтрующий слой иногда пропитывают антибактериальным составом.

Марлевая маска широко распространена за счет того, что ее можно легко изготовить даже в домашних условиях. Для этого потребуется лишь несколько слоев стерильного бинта. Марлевые маски разрешено носить не более трех часов. В период эпидемии или в лечебных учреждениях рекомендуется использовать маску не более двух часов.

23 марта в Россию завезли 25,5 миллиона медицинских масок из Китая. В Минпромторге уточнили, что маски будут отправлены в регионы, в том числе волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов пожилым людям.

В Роспотребнадзоре рассказали, что использованные медицинские маски надо убирать в отдельный пакет, герметично закрывать, и только после этого выбрасывать. В ведомстве уточнили, что так же стоит поступать и с использованными резиновыми перчатками.

18 марта премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны, Минпросвещения и ФСИН привлечь солдат, студентов и заключенных к производству медицинских масок. Из документа следует, что заключенные должны шить маски ежедневно.