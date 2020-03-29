29.03.2020 | 16:14

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России перечислил регионы, в которых выявлены случаи заражения. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.

На первом месте находится Москва (197 человек), затем - Московская область (27 человек). В Санкт-Петербурге и Пензенской области - 5 человек. В Коми и Чечне - по четыре человека, в Челябинской и Омской областях - по три человека.

В Ленинградской, Мурманской, Новгородской областях и Хабаровском крае - по два человека. В Белгородской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Кировской, Тюменской, Иркутской, Новосибирской, Томской областях, а также Башкортостане, Мордовии, ХМАО и Якутии - по одному человеку.

Ранее оперативный штаб сообщил, что в России за сутки зафиксировано 270 новых случаев коронавируса в 26 регионах. По последним данным, умерли восемь человек.