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В стране и мире | Названы зараженные коронавирусом регионы России

29.03.2020|16:14
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России перечислил регионы, в которых выявлены случаи заражения. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.

На первом месте находится Москва (197 человек), затем - Московская область (27 человек). В Санкт-Петербурге и Пензенской области - 5 человек. В Коми и Чечне - по четыре человека, в Челябинской и Омской областях - по три человека.

В Ленинградской, Мурманской, Новгородской областях и Хабаровском крае - по два человека. В Белгородской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Кировской, Тюменской, Иркутской, Новосибирской, Томской областях, а также Башкортостане, Мордовии, ХМАО и Якутии - по одному человеку.

Ранее оперативный штаб сообщил, что в России за сутки зафиксировано 270 новых случаев коронавируса в 26 регионах. По последним данным, умерли восемь человек.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.03.2020 16:45|

penzainform.ru писал(a):

В Санкт-Петербурге и Пензенской области - 5 человек.
фэйк?

Гость|29.03.2020 17:23|

Скрывают истину.

Гость|29.03.2020 17:39|

Не умеют ровно брехать. Всё через жопу у них, даже враньё

Имя: Гость
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