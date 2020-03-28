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В стране и мире | В России умер еще один человек с коронавирусом

28.03.2020|09:55
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57-летний мужчина с диагнозом коронавирус скончался в Оренбурге, причина смерти устанавливается. Об этом сообщают РИА Новости.

У жителя Бузулука были хронические заболевания. Известно, что он был первым заболевшим в области. Мужчина путешествовал по европейским странам и через Самару на своем автомобиле вернулся в город. Через несколько дней он почувствовал себя плохо и обратился к медикам, Те, в свою очередь, диагностировали коронавирус. Вместе с ним были госпитализированы шесть членов семьи.

Как рассказала министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова, еще двое зараженных находятся в состоянии средней тяжести. Мальчик, у которого обнаружили инфекцию, здоров.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек. В общей сложности по состоянию на 28 марта в России зафиксировано 1036 случаев заражения, из которых 196 случаев были зарегистрированы за последние сутки в 16 регионах страны; 45 человек выздоровели.

Как отмечали в Роспотребнадзоре, большинство инфицированных коронавирусом россиян приехали из-за границы.

25 марта президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации сообщил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в стране объявляется нерабочей для снижения темпов распространения коронавируса. В Москве на это время решили закрыть места общественного питания, городские парки, торговые центры. При этом премьер-министр Михаил Мишустин уже призвал распространить принятые в столице меры и на другие регионы России.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.03.2020 10:17|

В киме ОМОН с автоматоми стоят охраняют чтоб больные неразбежались.прямо как в гистапо

Гость|28.03.2020 10:30|

Все правильно!

Гость|28.03.2020 10:31|

Так и надо, ситуация очень серьёзная, а люди не понимают

Гость|28.03.2020 10:32|

В Иваново один заразил 11 человек - все тяжёлые.

Гость|28.03.2020 10:36|

Про другие болезни забыли!!! В том числе туберкулёзные, венерические, онкологию и множество других (даже заразных). Забыли про "лекарей" ( Чумака, Кашпировского)перед вводом талонов в период кризиса экономики.

Гость|28.03.2020 10:38|

Властиимущие отрабатывают методы загона населения под домашний арест. Сейчас по всему миру нет забастовок, погромов, митингов

Гость|28.03.2020 10:41|

Гость писал(a):

Властиимущие отрабатывают
Иди лечись, болезный, у тебя хуже кроновируса патология

Гость|28.03.2020 10:58|

Гость писал(a):

Иди лечись, болезный, у тебя хуже кроновируса патология
Скорей СОВЕТЧИКУ необходимо к психиатру обратиться.

Гость|28.03.2020 11:06|

Гость писал(a):

Скорей СОВЕТЧИКУ необходимо к психиатру обратиться.
Он туалетной бумагой запасся на год - лечение от короновируса. Кто то чихнёт, обкакывается часто.

Гость|28.03.2020 11:06|

Гость писал(a):

Иди лечись, болезный, у тебя хуже кроновируса патология

Скорей СОВЕТЧИКУ необходимо к психиатру обратиться.

Методичка устарела, смени.

Гость|28.03.2020 11:08|

penzainform.ru писал(a):

; 45 человек выздоровели.
Если грипп лечить выздоровление наступает на седьмой день, если не лечить то выздоровление наступает через неделю.

Имя: Гость
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