28.03.2020 | 12:19

Власти расширили список редких заболеваний. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

Список дополнен апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного) X (Стюарта — Прауэра). Лекарства для лечения будут закупаться за счет государства.

С 1 января 2020 году в России вступил в силу закон, которым расширяется федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из федерального бюджета. В конце декабря 2019 года его подписал президент Владимир Путин.

В сентябре 2019 года Путин назвал онкозаболевания вызовом для всего человечества. По его словам, чтобы ответить на этот вызов, связанный с распространением «тяжелых и опасных недугов», необходимо «добиться настоящего прорыва».