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В стране и мире | В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

28.03.2020|11:19
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Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Рассматривается возможность также остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки. Журналисты агентства также связались с пресс-службой кабмина, однако там не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Другие подробности не приводятся.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек. В общей сложности по состоянию на 28 марта в России зафиксировано 1036 случаев заражения, из которых 196 случаев были зарегистрированы за последние сутки в 16 регионах страны; 45 человек выздоровели.

Как отмечали в Роспотребнадзоре, большинство инфицированных коронавирусом россиян приехали из-за границы. Неделя с 30 марта по 5 апреля в стране объявлена нерабочей для снижения темпов распространения коронавируса.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.03.2020 11:38|

И это правильно. Больше никак не получится. Не понимают люди опасности.

Гость|28.03.2020 11:40|

Ну вот-кажется началось..

Гость|28.03.2020 11:42|

Да уж..... ) в интересное время живем...... точне

говоря - вползаем в него.....

Гость|28.03.2020 11:53|

Гость писал(a):

И это правильно. Больше никак не получится. Не понимают люди опасности.
----------------------------

Есть люди пламенно и бурно

добро спешащие творить.

Но почему то пахнут дурно

их бескорыстие и прыть.(с) И.Губерман

Гость|28.03.2020 11:59|

Как собаки.Только и слышно повсюду одно "нельзя",

"не положено","ату","фу".Довели народ ниже плинтуса.

Гость|28.03.2020 12:02|

Гость писал(a):

Но почему то пахнут дурно

их бескорыстие и прыть.(с) И.Губерман

ИГубейМановы всегда "добро" за деньги продают. одорировав их шанелью из бочки (проценты и страховка). прыткостью не отличаются, но любят присесть на самый высокий шесток. типа, они не простые петушки на палочке - они ветрами перемен командуют

Гость|28.03.2020 12:10|

У Никольского песня есть.Хорошая.В тему.Называется "я сам из тех.."

Гость|28.03.2020 12:10|

Гость писал(a):

И это правильно. Больше никак не получится. Не понимают люди опасности.
Садись в тюрьму, в изолятор - покажи пример!!!!!

Гость|28.03.2020 12:11|

На бутылочку-с....

Гость|28.03.2020 12:12|

Про конституцию не вспоминают - свободное передвижение по стране.

Гость|28.03.2020 12:12|

Только додумались..... Выходные сделали теперь все из Москвы попруться по всей России постираться. И вирус с самой захватят московский. У нас же все умные и великие, которые придумали каникулы-отпускные. А о последствиях не думают.

Гость|28.03.2020 12:15|

Гость писал(a):

Про конституцию не вспоминают - свободное передвижение по стране.
-------------------------------

Им память верой заменили...... ) в дорого царя.....

Гость|28.03.2020 12:16|

И в целебные свойства зомбаящика.

Гость|28.03.2020 12:23|

А современные шариковы поди уже новую консистенцию

читают - вместо переписки энгельса с каутским...... ) по слогам.....

Гость|28.03.2020 12:26|

Доктор.А вы знаете что такое "суриванорок"?

Это коронавирус.Только наоборот.

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Имя: Гость
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