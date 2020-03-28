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В стране и мире | Спрогнозированы сроки спада распространения коронавируса в России

28.03.2020|14:34
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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович согласилась с прогнозом Минздрава РФ касательно сроков спада распространения коронавируса в стране. Ее слова приводит РИА Новости.

Главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что в конце апреля — начале мая вспышка коронавирусной инфекции в России должна утихнуть. Вуйнович подтвердила, что распространение инфекции в стране действительно может пойти на спад ближе к маю, при этом многое зависит от поведения самих граждан.

Ранее Минздрав России обновил клинические рекомендации по лечению коронавируса, в частности, с четырех до шести увеличен список возможных лекарств для лечения взрослых. К ним относятся лопинавир плюс ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов.

25 марта главный инфекционист Министерства здравоохранения Елена Малинникова рекомендовала гражданам не заниматься самолечением в условиях пандемии. В комментарии РИА Новости она отметила, что врачи проходят современные курсы и владеют актуальной информацией по новому вирусу.

В мире зафиксировано более 600 тысяч случаев заражения. По последним данным, лидером по числу зараженных стали США — 104,8 тысячи случаев. Италия оказалась на втором месте с 86,5 тысячи инфицированных. На третьем месте Китай — почти 82 тысячи.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.03.2020 15:11|

Может утихнет. А может и нет. Гадание на кофейной гуще.

Гость|28.03.2020 15:22|

а чё там ванга говорит

Имя: Гость
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