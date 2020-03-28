28.03.2020 | 11:44

Российским родителям дали советы по защите детей от коронавируса. Рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.

В период эпидемии коронавируса родителям рекомендовали максимально ограничить контакты детей с другими людьми и уделять внимание дезинфекции жилья, а также предметов в нем.

«На период ограничительных мероприятий необходимо исключить, а если такое невозможно, то максимально ограничить, контакты детей. Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже одного раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств», — рассказали специалисты.

В ведомстве напомнили, что упаковки занесенных в дом продуктов также следует дезинфицировать. Родителей призвали не допускать посещения детьми мест общественного питания, торговли, образовательных и развлекательных центров. Детские площадки во дворах и парках также относятся к общественным местам, которые не стоит посещать во время пандемии. В лесах и парках рекомендуется гулять, если в них возможно исключить контакт с людьми.

Для прогулок стоит выбирать места без скопления большого количества людей. Также надо объяснить ребенку, что нельзя трогать руками лицо. В дополнение надо следить, чтобы ребенок не прикасался к предметам: дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта.