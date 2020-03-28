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В стране и мире | Италия оценила российскую помощь стране

28.03.2020|12:34
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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо оценил российскую помощь стране в беседе с Euronews.

Политик отметил, что Москва отправила медицинские маски, аппараты для вентиляции легких и людей для дезинфекции зданий и городов. «Они по-своему совершили жест помощи и солидарности», — сказал Ди Майо. Он добавил, что Италия не боится попасть в зависимость от других стран.

В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.

По последним данным, в мире зарегистрировано более 593,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, 27,1 тысячи человек умерли. В Италии коронавирус обнаружен у 86,4 тысячи человек, скончались 9134 зараженных.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.03.2020 12:42|

Так вот куда выгребли все маски из российских аптек!

Гость|28.03.2020 12:45|

Но действительно ли "помощь" России является таковой? Сомнения в этом звучат все громче.

" итальянская газета La Stampa со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве первой сообщила о том, "среди российских поставок 80% абсолютно бесполезны или мало полезны для Италии". (...) Речь, по словам издания, идет о "геополитическом и дипломатическом" акте, а не о медицинском или гуманитарном".

"Россияне отправили подразделение по защите от оружия массового поражения, которое скорее задействуется для обработки боевых единиц, чем для борьбы с пандемией. Лаборатория для анализа веществ, используемых в оружии массового поражения, нам не нужна. 13 грузовиков для дезинфекции нам тоже не нужны", - заявил офицер".

"По его словам, то, в чем нуждается Италия, "Россия вообще не смогла бы отправить, потому что сама крайне нуждается в масках, тестах на коронавирус, аппаратах ИВЛ и так далее". Россия, считает экс-офицер, использует свои грузовики, "только чтобы размахивать своими флагами. Это пиар-акция. Привезенные материалы бесполезны не на 80, а на 100%".

Гость|28.03.2020 12:48|

Когда Италия выйдет из состава Евросоюза и НАТО?

Гость|28.03.2020 12:50|

Когда Великобритани вышла и Евросоюза?

Гость|28.03.2020 12:54|

Гость писал(a):

Это пиар-акция. Привезенные материалы бесполезны не на 80, а на 100%"
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Давайте поставим вопрос по другому..... ) а разве современная росия вообще когда нибудь делала что нибудь настоящее..... в смысле доброе искреннее или хотя бы полезное......думаю вряд ли.

Гость|28.03.2020 12:56|

Вот именно.И ожидать от медвезадых клерков чего то человеческого было бы наверное неразумно.

Гость|28.03.2020 12:57|

penzainform.ru писал(a):

медицинские маски

Гость|28.03.2020 13:02|

Не ну правда..... ) я бы их понял если бы один рубль стоил восемьдесят долларов......а так получается что показуха была есть и продолжает оставаться наиприоритетнейшей задачей - в ущерб разумеется всему остальному......

Гость|28.03.2020 13:07|

Боюсь в России помрет больше от корономании, чем от короновируса

Гость|28.03.2020 13:09|

Гость писал(a):

Давайте поставим вопрос по другому..... ) а разве современная росия вообще когда нибудь делала что нибудь настоящее..... в смысле доброе искреннее или хотя бы полезное......думаю вряд ли.
Россия в ООН пытается использовать пандемию для отмены таких полезных санкций владимир влладимироВИЧ разберись.

санкции против России были введены не из-за коронавируса, а из-за грубого нарушения Устава ООН и других норм международного права. санкции «никак не ограничивают гуманитарную помощь, за которую так разволновались в Кремле» и могут быть отменены только при условии прекращения противоправных действий.

Гость|28.03.2020 13:10|

Леонид Гозман на Эхе Москвы рассказал что Путин под прикрытием помощи Италии вывозил на Камазах свои деньги из страны. Потому в операции были задейстВОВАны военныеРоссия рухнет из-за вируса.

Гость|28.03.2020 13:11|

Именно этим кстати говоря и объясняется такое огромное количество топовых айфонов купленых откровенными ватными нищебродами в кредит...... ) ради показухи ватники готовы забыть про нормальную человеческую еду, жилье, образование......они готовы жить в хлеву и гадить под себя и под двери таким же своим соседям -

но только чтобы непременно выглядеть впереди планеты всей......

Я апплодирую стоя высочайшему профессионализму западных маркетологов - сумевших сотворить подобную трансформацию с такой казалось бы великой и нерушимой броней какой когда то была совдепия......и сделать это за такой короткий промежуток времени - по вселенским меркам.....

Гость|28.03.2020 13:12|

Стоит задуматься.

Вирусы везде одинаковые, а лекарства и дозировка везде разные у всех врачей. Поэтому больные умирают не от короновируса, а от лекарств, которыми их лечат. Вот почему смертность во всех странах разная. Фактически, это врачи в Италии случайно или умышленно убили 7503 человека и все списали на короновирус. Вполне возможно, что производители лекарств ''случайно ошиблись'' с дозировкой или сделали ''странные'' лекарства. Никто же не проверяет каждую ампулу, банку или пачку лекарств.

Гость|28.03.2020 13:15|

Гость писал(a):

санкции против России были введены не из-за коронавируса, а из-за грубого нарушения Устава ООН и других норм международного права. санкции «никак не ограничивают гуманитарную помощь, за которую так разволновались в Кремле» и могут быть отменены только при условии прекращения противоправных действий.
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Это ясно как день..... ) достаточно вернуть полуостров законным владельцам - и прекратить совать свое рыло во внутренние дела суверенных государств......

Гость|28.03.2020 13:18|

Хотите понять что такое современная Россия?Тогда совершите ознакомительную прогулку в какое нибудь жилище коммунального типа для малоимущих.И как пел когда то Миронов - совершите вы массу открытий.Иногда не желая того.

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