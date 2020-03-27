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В стране и мире | В российских городах ограничат работу транспорта в неделю выходных

27.03.2020|16:21
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В Карелии будет полностью остановлена работа общественного транспорта кроме такси с 29 марта по 5 апреля. Меры направлены на борьбу с распространением коронавируса, сообщил в своем обращении глава республики Артур Парфенчиков. Видео опубликовано на его странице во «ВКонтакте».

Во всем Краснодарском крае муниципалитетам рекомендовано ограничить работу общественного транспорта в городах и станицах, пока не закончится нерабочая неделя. Автобусы будут ходить только в определенные часы, сообщает «Живая Кубань» со ссылкой на региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

В пресс-службе краевой администрации изданию «Подъем» уточнили, что уже закрыто авиасообщение, сокращено движение электричек, поездов и междугородних автобусов.

Работу транспорта ограничат и в некоторых других российских городах. В Петербурге, Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске маршруты будут ходить по воскресному расписанию. В Якутии автобусы будут ходить с удлиненным интервалом, в Рязани введут ограничения на количество пассажиров в салоне транспорта.

По данным на 27 марта, в России 1036 зараженных, 703 из них находятся в Москве. Трое пациентов умерли.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.03.2020 16:31|

А врачи, сантехники, продавцы будут пешком до работы добираться?

Гость|27.03.2020 16:32|

Где вы видели врача на общественном транспорте

Гость|27.03.2020 16:35|

Гость писал(a):

А врачи, сантехники, продавцы будут пешком до работы добираться?
На такси, понятное дело.

Гость|27.03.2020 16:36|

Идут два дурака..... ) вдруг видят - летит вертолет.....вертолет подлетел - и завис прямо над дураками.....тогда один дурак говорит другому:

- Наверное вертолет сломался.... а другой отвечает:

- Дурак.....если бы вертолет сломался - он бы упал.....наверное у него просто бензин кончился.....

Гость|27.03.2020 16:50|

Если ты не был одним из этих дураков, как узнал, как дело было?

Имя: Гость
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