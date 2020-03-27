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В стране и мире | В Москве умер четвертый пациент с коронавирусом

27.03.2020|21:04
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В Москве четвертый человек скончался от коронавируса. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщается на сайте оперативного штаба по мониторингу и контролю распространения инфекции.

Уточняется, что пациентке было 56 лет, и она не имела одного легкого из-за перенесенного онкологического заболевания. Когда женщина поступила в больницу, ей поставили диагноз левосторонняя пневмония. Как указали в оперативном штабе, она скончалась при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек. В общей сложности по состоянию на 27 марта в России зафиксировано 1036 случаев заражения, из которых 196 случаев были зарегистрированы за последние сутки в 16 регионах страны; 45 человек выздоровели, четверо умерли.

В Роспотребнадзоре отметили, что большинство инфицированных коронавирусом россиян приехали из-за границы. В службе подсчитали масштабы заражения и выяснили, что только 20 процентов пациентов заразились внутри страны через контакт с другими больными.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.03.2020 21:28|

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