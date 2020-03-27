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В стране и мире | Минздрав предупредил о смертельной угрозе коронавируса для беременных

27.03.2020|16:24
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При коронавирусе у беременных увеличивается риск летального исхода. О смертельной угрозе для них говорится в обновленных рекомендациях Минздрава по профилактике и лечению коронавируса, опубликованных на сайте ведомства.

Риск перинатальных осложнений связан как с возможным воздействием инфекции, так и с действием лекарственных препаратов. В этой связи может рассматриваться возможность прерывания беременности и кесарева сечения, но только после выздоровления.

«Прерывание беременности и родоразрешение в разгар заболевания сопряжено с увеличением показателя материнской летальности и большим числом осложнений: утяжеление основного заболевания и вызванных им осложнений, развитие и прогрессирование дыхательной недостаточности, возникновение акушерских кровотечений, интранатальная гибель плода,

послеродовые гнойно-септические осложнения», — говорится в тексте рекомендаций.

Ранее главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева заявила, что вероятность смертельного исхода или тяжелого течения заболевания при коронавирусе у пожилых людей составляет от 3,3 до 20 процентов.

По последним данным, число выявленных случаев коронавируса в России составило 1036, большинство из них — 703 — в Москве.

Источник — lenta.ru
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