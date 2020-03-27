27.03.2020 | 17:28

Цель предстоящей выходной недели — минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового коронавируса, удаленные сотрудники продолжат выполнять свои обязанности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 27 марта.

«Мы исходим из того, что те, кто работал до сих пор на удаленке, будут продолжать это делать», — сказал он.

Песков добавил, что удаленные форматы работы сейчас очень приветствуются.

Ранее в пятницу Мишустин попросил граждан серьезно и ответственно отнестись к самоизоляции в этот период. Он призвал их отказаться от развлечений и поездок, и побыть дома.

Ранее в ходе обращения к нации в связи с новым вирусом президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. При этом заработная плата сохраняется. По его словам, это должно снизить скорость распространения инфекции.

В Минтруде уточнили, что оплата за эти дни производится в обычном, а не повышенном размере. Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.

Россияне будут отдыхать с 28 марта по 3 апреля.