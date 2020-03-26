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В стране и мире | ВОЗ признала самоизоляцию граждан бесполезной для борьбы с коронавирусом

26.03.2020|10:24
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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус признал, что самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

По его словам, такие меры позволят выиграть время с распространением коронавируса, однако для спасения жизней этого недостаточно. Так можно лишь создать «окно возможностей», полагает глава ВОЗ.

По его словам, есть шесть способов добиться прорыва в борьбе с распространением вируса. В первую очередь необходимо улучшить систему здравоохранения и подготовить медицинский персонал, который будет готов работать с зараженными. Кроме того, важно выявить всех инфицированных и увеличить число тестов на коронавирус.

Глава ВОЗ также указал, что необходимо готовить дополнительные больницы для приема пациентов, следить за всеми контактами инфицированных и бросить все силы именно на борьбу с коронавирусом.

Гебреисус уверен, что такие меры не только остановят распространение вируса, но и не допустят возобновление эпидемии после снятия всех ограничений. «Если вы будете вновь открывать школы и предприятия, то лишь для того, чтобы закрыть их потом», - отметил он.

Ранее в марте представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович назвала два основных симптома коронавируса. Речь идет о высокой температуре и сухом кашле на фоне сильно осложненного дыхания.

Согласно данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились более 466 тысяч человек. Более 21 тысячи умерли, а свыше 113 тысяч вылечились.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.03.2020 10:30|

Что за тупые заголовки?

ВОЗ признала, что не сможет окончательно ликвидировать эпидемию и не то что это бесполезно

Гость|26.03.2020 10:52|

ВОЗ нам не указ, у нас свой ВОЗ - местный, прикормленный.

Гость|26.03.2020 11:29|

Конечно бесполезно. Это просто оттягивает момент заражения, выйдешь с карантина и привет! Но это эффективно для снижения нагрузки на здравоохранения в данный момент

Имя: Гость
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