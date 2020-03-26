26.03.2020 | 09:21

В этом году в России среда 22 апреля снова станет рабочим днем из-за переноса голосования по поправкам к Конституции. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли отменен выходной.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о переносе дня голосования в связи с распространением коронавирусной инфекции. Новая дата еще точно не определена и будет объявлена новым указом.

Всероссийское голосование по поправкам должно было пройти в среду, 22 апреля. Этот день для многих россиян должен был стать нерабочим.

По последним данным, в России насчитывается 658 зараженных вирусом, 410 из них находятся в Москве. 25 марта глава государства выступил с обращением к нации и объявил о мерах по сдерживанию инфекции и помощи населению. Среди них — продление выходных дней с 28 марта до 5 апреля.