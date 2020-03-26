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В стране и мире | Выходной 22 апреля отменен в России

26.03.2020|09:21
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В этом году в России среда 22 апреля снова станет рабочим днем из-за переноса голосования по поправкам к Конституции. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли отменен выходной.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о переносе дня голосования в связи с распространением коронавирусной инфекции. Новая дата еще точно не определена и будет объявлена новым указом.

Всероссийское голосование по поправкам должно было пройти в среду, 22 апреля. Этот день для многих россиян должен был стать нерабочим.

По последним данным, в России насчитывается 658 зараженных вирусом, 410 из них находятся в Москве. 25 марта глава государства выступил с обращением к нации и объявил о мерах по сдерживанию инфекции и помощи населению. Среди них — продление выходных дней с 28 марта до 5 апреля.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.03.2020 09:34|

Нерабочую неделю объявили, нерабочий день отменили. Играем.

Гость|26.03.2020 09:37|

Что-то тут не чисто)))

Гость|26.03.2020 09:47|

Гость писал(a):

Что-то тут
Я тебе скажу, что. Пить тебе меньше надо, брат

Гость|26.03.2020 10:00|

Задлбали они своими перетурбациями. 7 пятниц на неделе

Гость|26.03.2020 10:01|

А знаете почему перенос, а сумневается уже он, что жижа поднимется в ближайший год, два. А это в его планы не входит, там вобще могут отменить всё, скажут поправки не того калибра оказались..

Гость|26.03.2020 10:02|

Вселенная против внесения поправок.

Гость|26.03.2020 10:08|

Гость писал(a):

Бог не желает, чтобы
А придётся.

Гость|26.03.2020 10:09|

Не, это вряд ли, тут уже о другом надо думать, как до срока дотянуть, народ то кушать хочет каждый день

Гость|26.03.2020 10:14|

В условиях нетепличных работать желания нет, уйдёт , вот увидете..по 60$,он рассчитывал, а тут облом.

Имя: Гость
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