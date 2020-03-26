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В стране и мире | В России число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 182

26.03.2020|11:06
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В России число зараженных коронавирусом выросло на 182 человека за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram- канале.

В общей сложности в стране находятся 840 инфицированных SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 9 человек. Двое скончались в результате пневмонии COVID-19 в подмосковной больнице в Коммунарке.

Это максимальный для России показатель прироста заразившихся. За 24 марта в стране выявили 163 новых случая, за 23 марта - 57, за 22 марта - 71.

25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в ходе которого анонсировал нерабочую неделю с 30 марта по 2 апреля. Он также сообщил о вводе ряда мер поддержки населения и бизнеса.

По данным на 26 марта, в мире более 472 тысячи зараженных коронавирусом человек; 21,3 тысячи человек погибли, 114 тысячи - вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.03.2020 11:18|

Кому корона, а кому и вирус!

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