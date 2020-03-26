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В стране и мире | Россиянам перенесли платежи по кредитам из-за нерабочей недели

26.03.2020|10:27
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Россиянам перенесли платежи по кредитам, которые приходятся на следующую неделю, объявленную в России выходной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

Выплаты по кредитам будут перенесены на первый рабочий день после нерабочей недели. «Проценты по депозитам продолжают начисляться», - рассказали в регуляторе.

В пресс-службе также добавили, что изменения в законодательство по введению кредитных каникул для граждан, чей доход снизился более чем на 30 процентов, находятся в процессе подготовки.

Ранее в среду, 25 марта, президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплат. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Путин подчеркнул, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса. В ходе своего обращения глава государства также пообещал отсрочку по ипотеке россиянам, чей доход в связи с пандемией сократился более чем на 30 процентов.

По данным на 25 марта, в России зарегистрировано 658 случаев заражения, 410 из них - в Москве. Общее число инфицированных в мире превысило 454 тысяч человек; 20 тысяч тысячи человек умерли, 113 тысяч - вылечились.

Источник — lenta.ru
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