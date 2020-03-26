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В стране и мире | Российский врач сообщил о подготовке к «взрывной» ситуации с коронавирусом

26.03.2020|09:18
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Российские медработники готовятся к взрывному развитию ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил главный инфекционист московского Минздрава Николай Малышев в программе «60 минут», запись которой доступна на сайте телеканала «Россия 1».

«В начале мы видели арифметическое добавление заболевших. А сейчас оно, по сути, геометрическое, потому что за последние сутки заболеваемость увеличилась практически в три раза», — объяснил он.

Малышев добавил, что в настоящее время все регионы готовят новые стационары, которые постараются оборудовать по последним требованиям. По его мнению, это должно помочь в борьбе с вирусом.

По данным на 25 марта, в России было зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, 410 из них — в Москве. 29 человек полностью излечились. Ранее поступали сообщения о смерти нескольких человек, у которых выявили коронавирус, однако власти и врачи заявляли, что причиной их смерти была не коронавирусная инфекция.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.03.2020 09:37|

Российские власти скрывают данные о реальной ситуации с заражениями коронавирусом COVID-19 в стране и заставляют врачей работать с больными без необходимых средств защиты.

С таким заявлением выступила глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева, ее видеобращение опубликовано в Youtube. На ролик обратили внимание западные СМИ, в частности, Business Insider.

Васильева отмечает, что пока во всем мире бушует коронавирус, в России бушует «внебольничная пневмония». Она утверждает, что российских медработников запугивают.

«Коллеги, вас мобилизовали на борьбу якобы с внебольничной пневмонией. И одновременно с этим вас заставляют скрывать реальную ситуацию, молчать об отсутствии средств защиты. Вас заставляют носить, шить и стирать марлевые маски, не снабжают защитными костюмами», — заявила Васильева.

По ее словам, уже сейчас коек для так называемой «внебольничной пневмонии» катастрофически не хватает по всей стране.

Гость|26.03.2020 09:42|

penzainform.ru писал(a):

«В начале мы видели арифметическое добавление заболевших. А сейчас оно, по сути, геометрическое, потому что за последние сутки заболеваемость увеличилась практически в три раза»
22.03.20 – 367 > Δ = 61

23.03.20 – 438 > Δ = 71

24.03.20 - 495 > Δ = 57

25.03.20 - 666 > Δ = 171

Гость|26.03.2020 10:05|

В Китае решили проблему вируса, обязав население выпивать по 20 граммов водки.

У нас просто объявили выходные, население само разберется. Вирус не страшен, если правильно его уничтожить.

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