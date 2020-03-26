Сетевое издание|18+|Четверг|26 мар 2020|16:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Ясно |
  85.80  |  $  78.18

В стране и мире | Опубликована карта распространения коронавируса в России

26.03.2020|15:59
Печать

Опубликована карта распространения коронавируса в России. Соответствующие данные представлены на сайте стопкоронавирус.рф.

Большинство зараженных находятся в Москве - 546 человек. На втором месте по распространению вируса — Московская область, на третьем - Санкт-Петербург, где 26 инфицированных. Антилидеры по числу заразившихся - Свердловская область (20 случаев), Якутия (14 случаев), Самарская область (12 случаев), Пермский край и Татарстан (по 10 случаев).

Всего в России вылечились 38 человек, 2 россиян умерли в московской больнице в Коммунарке. Коронавирус затронул 56 регионов.

По данным на 26 марта, в России зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом. Прирост инфицированных оказался максимальным для страны - 183 человека за сутки. Новые случаи коронавируса обнаружены в 18 регионах России.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|26.03.2020 16:13|

тестируем только уже инфицированных.Это выгодно .В России есть на что смертности списать(онко,сосудистые,диабет и т.д)Смертность от короновируса будет по статистике минимальной.

Гость|26.03.2020 16:16|

Путин сказал, чтобы всем дать выходные с сохранением зарплаты. А в Пензе, что делают-предлагают уйти в отпуск или без содержания. Явный саботаж распоряжения Путина.И не говорите, что Путин во всем виноват-на местах чиновники просто саботируют все его решения.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте