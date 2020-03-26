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В стране и мире | ГИБДД отменит часть штрафов из-за коронавируса

26.03.2020|15:28
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ГИБДД из-за ситуации с коронавирусом в России отменит часть санкций за нарушения - штрафы временно не будут получать водители, которые нарушили сроки регистрации автомобилей. Об этом сообщается на сайте МВД России.

На данный момент срок регистрации автомобиля составляет 10 суток с момента получения авто в собственность. Если владелец автомобиля подал заявление на регистрацию позднее, ему может грозить штраф от 500 до 5000 рублей или лишение водительских прав.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса сотрудники ГИБДД станут реже останавливать автомобилистов для проверок. Кроме того, нахождение водителей в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС будет минимизировано. Для необходимой явки в подразделение ведомства будут назначать конкретные дату и время.

В России за последние сутки число зараженных коронавирусом выросло на 182 человека. В общей сложности в стране находятся 840 инфицированных SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 9 человек. Двое скончались в результате пневмонии COVID-19 в московской больнице в Коммунарке.

Источник — lenta.ru
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