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В стране и мире | В Москве умерли два человека с коронавирусом

25.03.2020|20:20
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В Москве умерли два человека, у которых был выявлен коронавирус, сообщает столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Пациентам было 73 года и 88 лет. Коронавирусную инфекцию им диагностировали прижизненно, уточняет штаб, отмечая, что также у них была подтверждена пневмония и имелись сопутствующие патологии.

Конкретную причину смерти в штабе не назвали.

По данным на 25 марта, в России было зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, 410 из них - в Москве. 29 человек полностью излечились. Ранее поступали сообщения о смерти нескольких человек, у которых выявили коронавирус, однако власти и врачи заявляли, что причиной их смерти была не коронавирусная инфекция.

За сутки из ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка, куда госпитализируют людей с коронавирусом или с подозрением на него, выписали 54 человек, сообщал главврач больницы Денис Проценко. По его данным, на лечении остаются 380 пациентов, у 104 из них выявлен коронавирус. За предыдущие сутки из медучреждения были выписаны 70 человек.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.03.2020 21:32|

Очень вырос в целом мире

Гриппа вирус — три-четыре! —

Ширится, растёт заболевание.

Если хилый — сразу в гроб!

Сохранить здоровье чтоб —

Применяйте, люди, обтирания!

Гость|25.03.2020 21:38|

Занимайтесь люди проце - дурами!

Гость|25.03.2020 22:00|

Россия:

17.03.20 - 114

18.03.20 – 149 > Δ = 35

19.03.20 – 199 > Δ = 50

20.03.20 – 253 > Δ = 54

21.03.20 – 306 > Δ = 53

22.03.20 – 367 > Δ = 61

23.03.20 – 438 > Δ = 71

24.03.20 - 495 > Δ = 57

25.03.20 - 666 > Δ = 171

Имя: Гость
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