25.03.2020 | 20:20

В Москве умерли два человека, у которых был выявлен коронавирус, сообщает столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Пациентам было 73 года и 88 лет. Коронавирусную инфекцию им диагностировали прижизненно, уточняет штаб, отмечая, что также у них была подтверждена пневмония и имелись сопутствующие патологии.

Конкретную причину смерти в штабе не назвали.

По данным на 25 марта, в России было зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, 410 из них - в Москве. 29 человек полностью излечились. Ранее поступали сообщения о смерти нескольких человек, у которых выявили коронавирус, однако власти и врачи заявляли, что причиной их смерти была не коронавирусная инфекция.

За сутки из ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка, куда госпитализируют людей с коронавирусом или с подозрением на него, выписали 54 человек, сообщал главврач больницы Денис Проценко. По его данным, на лечении остаются 380 пациентов, у 104 из них выявлен коронавирус. За предыдущие сутки из медучреждения были выписаны 70 человек.