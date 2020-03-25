25.03.2020 | 11:10

РЖД отменили часть поездов в стране из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Так, согласно информации перевозчика, периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах изменяется в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Пассажирам, уже купившим билеты, будет предложено совершить поездки по их маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах.

Кроме того, клиенты РЖД могут вернуть потраченные на билеты средства в полном объеме.

23 марта Россия временно ограничила авиасообщение со всеми странами мира в связи с обострением ситуации с распространением коронавируса. Как пояснили в Росавиации, речь идет о пассажирских авиаперевозках с территории страны на территорию иностранных государств. Исключение составят регулярные рейсы из Москвы в зарубежные столицы и крупные города и обратно.